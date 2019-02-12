Коммунисты предложили штрафовать чиновников за оскорбление избирателей

13:55 | 14.02.2019

КПРФ внесёт в четверг в Госдуму проект, предлагающий установить штрафы до 30 тысяч рублей или дисквалификацию чиновников и депутатов за неуважительные высказывания в адрес граждан, сообщил журналистам Сергей Казанков (КПРФ), передает РИА «Новости».



Инициатива, которую представили журналистам коммунисты, предусматривает административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. Дисквалификация полагается за рецидивы. При этом новые нормы о штрафах не распространяются на граждан, в том числе представителей СМИ и блогеров, сообщает rg.ru.