Американские власти не увидели следов присутствия российских военных в Венесуэле

13:46 | 14.02.2019

Представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что американская сторона не зафиксировала признаков присутствия в Венесуэле военных из России, передает russian.rt.com. «Вы знаете, что были факты привлечения военной авиации, но признаков присутствия их войск нет», - передает РИА Новости заявление Абрамса на слушаниях в палате представителей.