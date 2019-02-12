Власти Японии собираются пересмотреть стратегию мирных переговоров с Россией

13:28 | 14.02.2019

Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией, сообщило агентство Jiji со ссылкой на правительственные источники. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к пересмотру стратегии, так как понимает, что первоначальный план выйти к рамочному соглашению по мирному договору с Россией на встрече с российским президентом в июне в Осаке неосуществим.



Как напоминает «Интерфакс», Путин и Абэ договорились об активизации переговорного процесса по мирному договору во время встречи в Сингапуре в ноябре 2018 года на основе Совместной декларации от 1956 года. Япония выдвигает в качестве обязательного условия для заключения договора возвращение ей четырех островов Курильской гряды.