Airbus откажется от производства самого крупного в мире пассажирского самолёта A380

13:20 | 14.02.2019

Компания Airbus приняла решение прекратить производство самого крупного в мире серийного пассажирского самолёта A380. Отмечается, что поставки прекратятся в 2021 году. Поводом стало то, что Emirates сократила портфель заказов этих самолётов с 162 до 123. «В результате этого решения у нас нет существенных заказов по A380, следовательно, нет оснований для поддержания производства», — приводятся в релизе слова гендиректора компании Тома Эндерса, передает russian.rt.com. В компании заверили, что сохранят техническую поддержку А380, которые находятся в эксплуатации.