НПЗ в России могут столкнуться с проблемой сбыта топлива

13:04 | 14.02.2019

Российские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта топлива из-за профицита мощностей по выпуску бензина. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Argus Consulting.



Отмечается, что производство бензина увеличилось за счет модернизации старых заводов и строительства новых. До 2026 года будут модернизированы еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится на 3 млн т.



Эксперты подчеркивают, что из-за недостаточного роста внутреннего спроса на бензин и ужесточения конкуренции на экспортных рынках, производителям придется искать более эффективные каналы сбыта.