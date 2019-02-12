Россия и мир
12:59 | 14.02.2019
Росавтодор собирается покрыть российские дороги «суперасфальтом»
Эту технологию, как пишут «Известия», в России испытывают уже три года и с ее помощью построили порядка 550 километров автодорог.
© «Вечерние Ведомости»
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