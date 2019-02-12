Росавтодор собирается покрыть российские дороги «суперасфальтом»

12:59 | 14.02.2019

В Росавтодоре рассказали о планах покрыть российские дороги «суперасфальтом». «Суперасфальт» долговечнее обычного более чем в два раза и будет служить до 12 лет, при этом капитальный ремонт будет необходим раз в 24 года. Особая ценность «суперасфальта» еще и в том, что технология предполагает его повторное использование, передает РИА Новости.



Эту технологию, как пишут «Известия», в России испытывают уже три года и с ее помощью построили порядка 550 километров автодорог.