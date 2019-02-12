Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России

12:47 | 14.02.2019

Американские сенаторы подготовили законопроект о новых ограничительных мерах в адрес России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе. Ограничения предлагается ввести против банковского, энергетического, судостроительного сектора РФ, а также против суверенного госдолга. Если США введут санкции против российского госдолга, то доллар США может вырасти до 70-75 рублей, отмечают эксперты, передает gazeta.ru. Среди положений законопроекта есть и санкции в отношении 24 агентов ФСБ, которых американские власти считают причастными к инциденту в Керченском проливе.



Ранее о возможности введения новых санкций против России заявляли и в Евросоюзе. Главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе 18 февраля, напоминает «Эхо Москвы».