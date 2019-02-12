Власти Индии хотят приобрести у России истребители МиГ-29

16:23 | 13.02.2019

Правительство Индии намерено в срочном порядке купить у России партию истребителей МиГ-29. Об этом рассказал РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества. По словам собеседника агентства, «заявка есть, сейчас обсуждаются условия». Источник добавил, что Нью-Дели хочет получить 21 самолет. Сейчас на вооружении Индии находятся 45 МиГ-29, последний из них был получен в 2010 году.