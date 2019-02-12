Генсек НАТО Столтенберг рассчитывает обсудить договор по РСМД с Лавровым

16:19 | 13.02.2019

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности намерен обсудить ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает regnum.ru.



«Я твёрдо верю в необходимость поддержания диалога с Россией на разных уровнях. Я рассчитываю встретиться с министром Лавровым в Мюнхене», — заявил Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.



Мюнхенская конференция по безопасности начнется 15 февраля.