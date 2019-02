Илон Маск по-русски прокомментировал видео с «Жигулями»

16:14 | 13.02.2019

Глава Tesla и владелец компании SpaceX Илон Маск на русском языке прокомментировал опубликованное телеканалом НТВ видео с «жигулями».



Официальный Twitter-аккаунт канала НТВ опубликовал видео, в котором ставропольский водитель модифицировал свой автомобиль причудливым образом. К посту была добавлена подпись And how do you like this, @elonmusk? («И как тебе такое, Илон Маск?»). «Ха-ха, офигенно», — ответил на русском языке Маск в комментариях.



Интернет-мем «Как тебе такое, Илон Маск?» распространился год назад после запуска новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX, напоминает РИА «Новости».