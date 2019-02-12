Россия и мир
16:10 | 13.02.2019
ФСБ проводит обыски в некоторых крупных агрохолдингах РФ
О проведении мероприятий ФСБ и ФНС был проинформирован Российский зерновой союз, подтвердил его президент Аркадий Злочевский. По его словам, речь идет о компаниях, подписавших Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, но не соблюдающих ее условия. Кого именно коснулись проверки, он не назвал.
© «Вечерние Ведомости»
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