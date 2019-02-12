ФСБ проводит обыски в некоторых крупных агрохолдингах РФ

16:10 | 13.02.2019

Сотрудники управления «К» ФСБ России и ее региональных подразделений, а также ФНС проводят обследование и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Проверки касаются, в частности, крупных зернотрейдеров, рассказал источник РБК на рынке.



О проведении мероприятий ФСБ и ФНС был проинформирован Российский зерновой союз, подтвердил его президент Аркадий Злочевский. По его словам, речь идет о компаниях, подписавших Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, но не соблюдающих ее условия. Кого именно коснулись проверки, он не назвал.