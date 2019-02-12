В Москве за минувшую ночь выпало рекордное количество осадков

16:07 | 13.02.2019

В Москве выпало 11 мм осадков, этот показатель стал рекордным для 13 февраля, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Прежний рекорд отмечался в 2007 году, когда в этот день выпало 10,1 мм осадков, отметила она. По прогнозам синоптиков, осадки продолжат идти в столичном регионе в течение дня среды.



Ранее сообщалось, что за полсуток в Москве выпало почти треть февральской нормы осадков, которая составляет 36 мм.