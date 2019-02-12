В Минтрансе предложили втрое увеличить штраф за остановку на автомагистралях

13:29 | 13.02.2019

Минтранс предлагает втрое увеличить штраф за остановку на автомагистралях – до 3 тысяч рублей. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Также предлагается применять эту норму не только на автомагистралях, но и на трассах, обозначенных знаком «Дорога для автомобилей», передает «Эхо Москвы». В пояснительной записке к документу ведомстве объясняет, что инициатива направлена на снижение аварийности.