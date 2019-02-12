Республика Македония официально сменила название

13:25 | 13.02.2019

Преспанское соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр иностранных дел страны Никола Димитров.



«Мы только что обменялись вербальной нотой: Преспанское соглашение вступает в силу! Пусть сегодня станет началом долгой дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем и будем определять наше будущее дружбы, партнёрства и сотрудничества», — написал Димитров в своём микроблоге в Twitter.



17 июня 2018 года на берегу озера Преспа власти Греции и Македонии заключили соглашение, согласно которому Македония получит название Республика Северная Македония, а взамен Афины не будут блокировать попытки Скопье присоединиться к НАТО и Евросоюзу. Грецию не устраивало прежнее название республики, поскольку топоним Македония географически распространяется на греческую Эгейскую Македонию, напоминает РБК.