13:14 | 13.02.2019

Москва оказалась лидером рейтинга городов с самыми загруженными дорогами по версии международной компании INRIX. В центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы с результатами не согласились, передает РБК.



По данным INRIX столичный водитель в прошлом году провел в заторах в среднем 210 часов, а средняя скорость движения в центре города составила около 18 км в час. Об этом говорится в ежегодном докладе компании, которая проанализировала дорожное движение в 220 городах мира. Впервые собирались данные не только об автомобильных пробках, но и о скорости движения в часы пик и на протяжении всего дня, сообщает «Эхо Москвы». Вторую строчку рейтинга занял Стамбул, тройку лидеров замкнула столица Колумбии Богота.



В пресс-службе ЦОДД пояснили, что составители рейтинга не обращались к ним за данными о пробках в Москва, поэтому какие источники информации использовались неизвестно.