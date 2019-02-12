В Гидрометцентре РФ назвали сроки прихода климатической весны в столичном регионе

13:03 | 13.02.2019

Датой, когда на территории столичного региона наступит климатическая весна, станет 27 марта. Соответствующим прогнозом поделилась Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.



Также она уточнила что, в феврале в столице среднесуточная температура превышает норму на 7,8 градуса. Нетипичным последний месяц зимы стал в этом году и с точки зрения осадков, пока выпало лишь 10% месячной нормы, передает iz.ru.