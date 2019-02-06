В Домодедово самолет SSJ-100 «Суперджет» врезался в мачту освещения

13:20 | 8.02.2019

Фото: superjet.wikidot.com

В международном аэропорту «Домодедово» самолет авиакомпании «Ямал» с пассажирами на борту при рулении с взлётно-посадочной полосы к месту стоянки задел мачту освещения, пострадавших в результате инцидента нет, сообщил представитель пресс-службы воздушной гавани.



Инцидент произошел еще 6 февраля в 20:30 мск, говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Источник в авиадиспетчерских кругах сообщил РБК, что мачту освещения задел Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).



В самой авиакомпании прокомментировали инцидент, сказав, что посадка самолета в аэропорту Домодедово была прошла в штатном режиме. В процессе руления к месту стоянки на минимальной скорости, из-за наличия гололеда на рулежной дорожке и непринятия своевременных мер по его удалению со стороны аэропортовых служб воздушное судно потеряло управление, в результате чего столкнулось с мачтой освещения.



«Несмотря на предпринятые экипажем действия по остановке самолета с использованием экстренного торможения колес и реверса тяги обоих двигателей, воздушное судно продолжило неуправляемое движение до столкновения с мачтой освещения. В результате были повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла. Пострадавших нет», — сказали в авиакомпании.