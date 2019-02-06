В Госдепе США заявили, что «Россия начала гонку вооружений»

13:16 | 8.02.2019

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон заявила, что Россия нарушила договор о ракетах средней и меньшей дальности и начала гонку вооружений. «Россия начала гонку вооружений. И это началось восемь лет назад, когда она нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявила Томпсон.



Она также подчеркнула, что США не могут допустить нарушения ДРСМД, так как неполное соблюдение этого договора «подорвет эффективность всего контроля над вооружениями».