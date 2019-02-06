23 и 24 февраля в столице ограничат продажу алкогольных напитков

13:05 | 8.02.2019

В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля в Москве ограничат продажу алкогольных напитков. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, спиртное и напитки в стеклянной таре нельзя будет приобрести вблизи мест проведения праздничных мероприятий.