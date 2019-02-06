В России впервые за 3 года сократился размер реальных пенсий

12:59 | 8.02.2019

По итогам 2018 года реальный размер средней по стране пенсии (с учетом выплаченных пенсионерам в январе 2017 года 5 тыс. руб.) в годовом исчислении на 2,4%. Падение стало первым с 2015 года, передает «Росбалт». Тогда Росстат зафиксировал сокращение реального размера пенсии на 2,5%. В 2016 году пенсии выросли на 1,1%, в 2017-м году — на 3,6%.



Отметим, что реальные располагаемые доходы россиян (скорректированные на уровень инфляции и обязательные платежи) в целом в прошлом году снизились на 0,2%, их падение продолжается пятый год подряд.