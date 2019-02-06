Британские СМИ сообщили о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

12:50 | 8.02.2019

Британские правоохранительные органы полагают, что в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии помимо «агентов» Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова участвовали еще два россиянина. Об этом пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на высокопоставленные источники в полиции.



По данным РБК, двое россиян выдавали себя за туристов, чтобы получить британскую визу. После нападения, которое произошло в марте 2018 года, они вернулись в Россию. Собеседники газеты отмечают, что роль обоих в этой операции была «намного меньше» в сравнении с остальными участниками. Кроме того, новые подозреваемые передвигались по британской территории отдельно от основной группы отравителей.



Накануне Дейли Телеграф написала, что к инциденту в Солсбери может быть причастен сотрудник российской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов. Ранее Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ, напоминает «Интерфакс».