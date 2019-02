На «Евровидение-2019» Россию вновь представит Сергей Лазарев

12:39 | 8.02.2019

Сергей Лазарев вновь представит Россию на «Евровидение». Продюсером станет Филипп Киркоров, сообщили в ВГТРК, которая является официальным вещателем «Евровидения» в России.



Лазарев уже участвовал в конкурсе в 2016 году с композицией You Are the Only One — тогда певцу удалось занять третье место и получить приз зрительских симпатий. Название песни, с которой Лазарев выступит в Тель-Авиве, пока неизвестно, передает russian.rt.com.



«Это решение было принято телеканалом «Россия-1» и мною в том числе, потому что я долго сомневался, стоит ли повторять поездку на «Евровидение», — сказал Лазарев.