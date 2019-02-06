В Кемеровской области при падении автобуса с обрыва погибли шесть человек

12:36 | 8.02.2019

В Кемеровской области перевернулся автобус, перевозивший шахтеров, в результате произошедшего шесть человек погибли, 16 человек получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Распадской угольной компании.



«На технологической дороге вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся, шесть человек погибли, восемнадцать пострадали. Все пострадавшие госпитализированы», - говорится в сообщении прокуратуры Кемеровской области.



Авария произошла в 100 километрах от города Междуреченск в Кемеровской области на территории угольного разреза «Распадский». Вахтовый автобус вез рабочих со смены по технологической дороге, около 5 часов утра по московскому времени он опрокинулся и упал с обрыва высотой более 8 метров, передает «Эхо Москвы».