На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский

12:32 | 8.02.2019

На 84-м году жизни кончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. О смерти артиста в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Театра им. Моссовета. В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении, отмечает РИА «Новости».



Актер служил в Большом драматическом театре имени Горького, в Театре им. Моссовета. Он снялся в более чем 40 кинокартинах, таких как «Республика ШкИД», «Золотой теленок», «Король-олень», «Место встречи изменить нельзя», «Не бойся, я с тобой» и «Любовь и голуби», передает РБК.