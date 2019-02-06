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Россия и мир


 

12:32 | 8.02.2019

На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский

На 84-м году жизни кончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. О смерти артиста в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Театра им. Моссовета. В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении, отмечает РИА «Новости».

Актер служил в Большом драматическом театре имени Горького, в Театре им. Моссовета. Он снялся в более чем 40 кинокартинах, таких как «Республика ШкИД», «Золотой теленок», «Король-олень», «Место встречи изменить нельзя», «Не бойся, я с тобой» и «Любовь и голуби», передает РБК.

© «Вечерние Ведомости»

 


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