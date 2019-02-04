В Японии отказались от использования фразы о «незаконной оккупации» Курильских островов Россией

16:54 | 7.02.2019

На национальной конференции по возвращению «северных территорий» (так в Японии называют Курильские острова), в отличие от предыдущих лет, японское правительство не использовало фразу о «незаконной оккупации» островов Россией, сообщает агентство Kyodo.



В обсуждении принял участие и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он заявил, что собирается ускорить переговоры и быстрее прийти к заключению мира с Россией. Хотя слова о «нелегальной оккупации» больше не звучали, политик подчеркнул, что острова — территория Японии, и с помощью переговоров он будет стремиться их вернуть, передает lenta.ru.