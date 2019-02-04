Сенатор Рауф Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

16:48 | 7.02.2019

Сенатор Рауф Арашуков, которого арестовали по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, пожаловался в суде на условия содержания – он заявил, что в СИЗО его, «действующего члена Совета Федерации», посадили в одну камеру с террористом, передает «Интерфакс». Арашуков напоминает, что он всё ещё член Совфеда, а его «целый день возили в наручниках».



«Говорили, что это карантин, но было похоже на карцер, — заявил он в суде, где рассматривалась жалоба на его арест. — Испачкали моё имя, меня грязью поливают. Я трое суток уже не сплю, чтобы вы просто знали».



Напомним, отец Арашукова – Рауль – также арестован, следствие считает, что он являлся организатором преступного сообщества. Его обвиняют и в хищении газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей.