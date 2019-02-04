Канадские ученые предсказали наступление климатического хаоса на Земле

16:36 | 7.02.2019

Стремительное таяние полярных льдов в результате глобального потепления приведет к настоящему апокалипсису — уверены канадские ученые из Университета Макгилла. Исследователи считают, что потепление спровоцирует хаотичное появление экстремальных погодных условий по всей планете Земля.



По расчетам специалистов, два таящих ледяных покрова окажут свое влияние на Землю к 2100 году. Так, средняя температура воздуха повысится на 3–4 градуса, в результате чего значительное количество талой воды из Гренландии и ледяного щита Антарктиды попадет в Мировой океан. Эта вода приведет к значительным сбоям в течениях океана и изменит уровень его нагрева по всему миру, передает iz.ru.



Климатологи считают, что такие изменения станут закономерным результатом деятельности человека на планете: парниковый эффект и отсутствие контроля за выполнением Парижского соглашения по климату, как считают климатологи, медленно, но верно двигают мир к глобальной катастрофе.