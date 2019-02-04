В МВД РФ назвали поезда самым криминальным видом транспорта

16:30 | 7.02.2019

Самое большое количество преступлений на транспорте в прошлом году было совершено на железных дорогах, сообщил начальник главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.



«Из 36,6 тысячи преступлений [на транспорте], совершенных в 2018 году, 30 тысяч относятся к железнодорожному транспорту. Однозначно, на железнодорожном транспорте больше всего – в 10 раз преступлений. И наркотиков выявляется больше, и оружия», - отметил Шаробаров на пресс-конференции, приуроченной к 100-летию транспортной полиции.