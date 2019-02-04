Генпрокуратура РФ нашла у полковника Захарченко новые активы на 484 млн рублей

16:26 | 7.02.2019

Генеральная прокуратура России нашла новые активы на 484 млн рублей у обвиняемого в коррупции бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко, передает russian.rt.com.



Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Его обвиняют в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. Во время обыска в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро. В общей сложности у Захарченко и членов его семьи изъяли примерно 9 млрд рублей.