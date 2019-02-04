Сборная России по футболу опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

15:35 | 7.02.2019

Сборная России по футболу опустилась с 48-й на 50-ю позицию в рейтинге ФИФА. Его новую версию опубликовали на официальном сайте организации. Благодаря выступлению на Кубке Азии российских футболистов обошли команды Японии (27-е место) и Южной Кореи (38), передает РИА «Новости». В последнем товарищеском матче подопечные Станислава Черчесова проиграли Германии (0:3), а в заключительной игре группового турнира Лиги наций уступили Швеции (0:2).



Первая десятка рейтинга изменений не претерпела. Возглавляет его Бельгия, а в топ-10, помимо нее, входят Франция, Бразилия, Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания, Дания.