Верховная рада Украины закрепила в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО

15:29 | 7.02.2019

Верховная рада закрепила в Конституции Украины курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Как сообщает «112 Украина», на сегодняшнем заседании парламента за соответствующий закон проголосовали 334 депутата. Теперь закон должен подписать президент Украины Пётр Порошенко.



Как отмечает РБК, документ установил стратегической задачей государства приобретение полноправного членства в НАТО и Европейском союзе, обязал правительство Украины обеспечивать реализацию курса на вступление в обе организации и президенту присвоил статус гаранта проведения такого курса.