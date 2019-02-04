Россия и мир
15:29 | 7.02.2019
Верховная рада Украины закрепила в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО
Как отмечает РБК, документ установил стратегической задачей государства приобретение полноправного членства в НАТО и Европейском союзе, обязал правительство Украины обеспечивать реализацию курса на вступление в обе организации и президенту присвоил статус гаранта проведения такого курса.
© «Вечерние Ведомости»
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