3 человека погибли в результате обрушения жилого дома в Стамбуле

14:53 | 7.02.2019

По меньшей мере, 3 человека погибли, ещё 12 получили травмы в результате обрушения жилого дома в Стамбуле, передает «Эхо Москвы». Власти пока не готовы назвать точное число людей, которые могут находиться под завалами жилого дома. Сообщается, что в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. По предварительным данным, обрушение могло быть связано с незаконной надстройкой трёх верхних этажей, сообщает russian.rt.com.