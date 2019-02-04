Клад из серебряных и медных монет XIX–XX веков нашли на Долгоруковской улице в Москве

14:48 | 7.02.2019

Клад из русских серебряных и медных монет конца XIX – начала XX нашли археологи при раскопках на Долгоруковской улице в центре Москвы. Всего было обнаружено 97 монет разного номинала, а общая сумма находки составляет чуть более 35 рублей. Отмечается, что деньги были найдены в ходе раскопок на месте дома, который снесли в 1960-х годах. Возможно, монеты принадлежали горожанину, решившему спрятать их в стене квартиры.



«Это весьма внушительная сумма для того времени. Она равна зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц. Для сравнения, в начале XX века хлеб стоил от четырех до семи копеек, бутерброд – три – семь копеек, литр молока – около 14 копеек, сапоги можно было приобрести за пять рублей, корову – за 60 рублей, а 100 рублей хватило бы на строительство деревянного дома», – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.