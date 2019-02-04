Россия и мир
14:37 | 7.02.2019
Власти Франции собираются выступить против «Северного потока – 2»
«Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия», — сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник во французском правительстве.
© «Вечерние Ведомости»
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