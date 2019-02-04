Власти Франции собираются выступить против «Северного потока – 2»

14:37 | 7.02.2019

Власти Франции планируют выступить против инициативы Германии, добивающейся освобождения проекта «Северный поток-2» от общих в ЕС ограничений для этой отрасли, сообщает источник Süddeutsche Zeitung. Речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании Евросоюза об изменении правил Третьего энергопакета. Согласно этим коррективам, предложенным в 2017 году Еврокомиссией, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего, запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода, передает Взгляд.



«Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия», — сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник во французском правительстве.