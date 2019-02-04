Курт Волкер потребовал от украинских властей пустить российских наблюдателей на выборы

14:30 | 7.02.2019

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдателей из России можно допустить к работе на президентских выборах в марте, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, передает РИА "Новости".



«Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. Иначе люди имеют право поставить под сомнение выборы. Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под руководством БДИПЧ», — написал Волкер в Twitter.



Ранее МИД Украины получил от БДИПЧ список наблюдателей на выборах, в котором были два россиянина. На это Петр Порошенко заявил, что не пустит в страну российских наблюдателей, напоминает Вести.ру.