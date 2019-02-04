Министр здравоохранения Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

14:30 | 7.02.2019

В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире «Вести ФМ».



Скворцова отметила, что речь идёт не только об острой алкогольной смертности, но и о накопительной. Среди причин смертей она назвала циррозы, язвенную болезнь желудка, панкреонекроз, раннюю гипертоническую болезнь.



При этом, по словам министра, в России заметно снизилась острая смертность от алкоголя, так как поменялся рынок алкогольных напитков, уменьшилось количество суррогатов, передает rg.ru.