По данным шведских экспертов, Россия готовится к полномасштабной войне

14:05 | 7.02.2019

Вооруженные силы России все активнее готовятся воевать «в полном масштабе» на континенте. К такому выводу пришли эксперты Шведского института оборонных исследований (FOI), выполнявшие заказ министерства обороны Швеции.



По заявлениям авторов, если раньше Россия уделяла больше внимания отработке навыков по урегулированию небольших локальных конфликтов, то сейчас стратегические военные учения становятся все более масштабными. Аналитики приводят в пример учения «Запад-2017» в Западном военном округе (в них принимали участие порядка 100 тысяч военных), а также учения «Восток-2018» (в них были задействованы около 300 тысяч военных), передает Вести.ру.



«Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО», – отмечает руководитель исследования Юхан Нурберг.