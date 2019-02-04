Суд освободил экс-полковника ГРУ Квачкова от наказания

13:57 | 7.02.2019

Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина. Это произошло в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Суд удовлетворил ходатайство адвоката о пересмотре приговора. Прокуратура поддержала просьбу защиты.



В 2013 году Квачкова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооружённый мятеж, напоминает govoritmoskva.ru.