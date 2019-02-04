Косово может отдать часть территории Сербии

17:05 | 6.02.2019

Косово готово отдать часть территории Сербии в качестве платы за окончательное соглашение между Приштиной и Белградом. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Хашим Тачи, сообщает Gazeta Express. «Если маленькая коррекция границы — это цена окончательного соглашения, тогда это должно быть приемлемым», — сказал он. Он добавил, что определённые районы и объекты на территории Косова являются ключевыми для властей, поэтому их передача не может быть предметом переговоров.