Президент США Дональд Трамп сообщил о создании новейшей системы ПРО

17:00 | 6.02.2019

Президент США Дональд Трамп заявил о начале разработки новейшей системы противоракетной обороны (ПРО). Это произошло во время обращения к конгрессу, трансляцию которого вел Fox News.



Трамп сообщил, что в 2018 году оборонный бюджет Соединённых Штатов составлял около $700 млрд, а в 2019-м — около $716 млрд. «В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему ПРО», — сказал американский президент.



Также во время выступления американский лидер вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. «Мы выполняли все условия соглашения буква в букву, в то время как Москва длительное время нарушала его», — сказал Трамп, передает govoritmoskva.ru.