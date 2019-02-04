Семья футболиста Кокорина готова заплатить более 10 млн рублей в качестве залога

16:51 | 6.02.2019

Семья футболиста Александра Кокорина готова заплатить более десяти миллионов рублей в качестве залога, чтобы спортсмен вышел на свободу, передает РИА Новости. Кроме того, адвокат попросил суд изменить меру пресечения Кокорину-младшему на домашний арест. Гособвинитель попросил судью продлить срок ареста до 8 апреля.



Накануне Кокорин написал открытое письмо, в котором принес извинения фанатам, своей команде и тренерскому штабу за то, что подвел их, отмечает iz.ru.



Как напоминает sovsport.ru, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.