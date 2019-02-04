На одной из станций метро в Вашингтоне произошел взрыв

16:43 | 6.02.2019

В вашингтонском метро произошел взрыв с последующим задымлением. Позднее выяснилось, что на одной из станций взорвался трансформатор, пишет The Washington Post. Как отмечает BNO News, улицы в районе инцидента были перекрыты, автомобилистам рекомендовали искать маршруты объезда. «Пострадал ли кто-то в результате взрыва трансформатора, неизвестно. Инцидент не нарушил работу метрополитена, поезда ходят по обычному графику», — уточняет агентство BNO News.