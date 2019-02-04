Украина разорвала соглашение с РФ об обмене правовой информацией

16:37 | 6.02.2019

Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией. Такое решение принято на заседании правительства, трансляция которого велась на YouTube-канале кабмина, передает РБК.



Соглашение об обмене правовой информацией было подписано 18 апреля 1995 года Россией и Украиной, оно подразумевает предоставление друг другу правовых документов в электронном виде или на бумажных носителях.