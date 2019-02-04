Путин предложил продлить амнистию капиталов для ряда категорий бизнесменов

16:33 | 6.02.2019

Путин на форуме «Деловой России» объявил, что амнистия капиталов может быть продлена на еще год для ряда категорий бизнесменов. «Еще на один год, как минимум, можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию», – сказал Путин. Он добавил, что такие районы созданы в Калининграде на острове Октябрьский и во Владивостоке на острове Русский.