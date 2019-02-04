Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк

16:27 | 6.02.2019

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» состоялся в среду, 6 февраля, на космодроме Плесецк. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.



«Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Задачи выполнены в полном объеме», — отмечается в сообщении. В Минобороны отметили, что цель запуска — подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса.