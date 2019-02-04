Македония подписала протокол о вступлении в НАТО

16:23 | 6.02.2019

Македония подписала протокол о вступлении страны в НАТО. Торжественная церемония прошла с участием послов 29 государств — членов альянса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова, передает bfm.ru. Димитров назвал происходящее «пересечением линии уверенности». После ратификации документа Македония станет официальным членом альянса.