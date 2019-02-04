Децла проводили в последний путь громкими аплодисментами

16:19 | 6.02.2019

В Москве завершилось двухчасовое прощание с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом), проходившее в Центральной клинической больнице, передает gazeta.ru. Почтить память исполнителя, помимо его ближайших родственников, пришли сотни человек, в числе которых, в частности, были замечены Аркадий Укупник и Сергей Крылов, отмечает MK.ru.



Российский рэпер скончался в ночь на 3 февраля: ему резко стало плохо после концерта. Известно, что музыкант приехал в Ижевск, чтобы выступить на закрытой вечеринке в клубе Posh.