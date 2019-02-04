Александр Овечкин стал самым результативным россиянином за историю НХЛ

13:04 | 6.02.2019

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опередив трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова.



Как отмечает РБК, Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:2). Таким образом капитан столичной команды набрал 1180 очков в 1055 матчах и побил рекорд Федорова. На счету Овечкина 644 заброшенные шайбы и 536 результативных передач.



В общем списке бомбардиров НХЛ за всю историю Овечкин занимает 49 место, а лидирует Уэйн Гретцки, который за карьеру набрал 2857 очков.