Американский ученый рассказал о состоянии запущенного в космос автомобиля Tesla

12:57 | 6.02.2019

Автомобиль Tesla Roadster, запущенный в космос на ракете Falcon Heavy, продолжает полет возможно с повреждениями от радиации. Об этом «РИА Новости» заявил химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США. Он полагает, что «краска, кожа и пластмассовые детали автомобиля существенно деградировали под воздействием ионизирующего излучения в межпланетном пространстве». По его словам, хотя эти детали спорткара, вероятно, и остаются на своих местах, они могут терять прочность и гибкость. Самой серьезной угрозой для автомобиля может стать космический мусор.



Автомобиль вывела на гиперболическую орбиту нашей планеты, стартовав с мыса Канаверал, ракета-носитель Falcon Heavy. Спустя год о том, где и в каком состоянии находится автомобиль, ученые судят только на основании математических расчетов, поскольку из-за мелких размеров этого нового космического объекта с номером 43205 в спутниковом каталоге, а также из-за полной бесполезности запуска для науки земные обсерватории не тратят время и средства на его обнаружение с помощью мощных телескопов.