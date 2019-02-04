Глава МИД Украины Климкин заявил об открытии "ящика Пандоры" из-за ситуации с Супрун

12:17 | 6.02.2019

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение суда отстранить от должности и. о. главы украинского Минздрава Ульяну Супрун «открывает ящик Пандоры» в государстве, передает russian.rt.com. Министр раскритиковал учтенный судом довод о том, что Супрун имеет двойное гражданство — украинское и американское, — и заявил, что Украина должна в первую очередь учитывать реальные нужды государства и не закрываться от мира.



5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Парламентарий требовал отстранить американку украинского происхождения Ульяну Супрун от министерского портфеля. Суд постановил Супрун от должности и.о. главы минздрава отстранить, но позволил ей занять должность заместителя министра здравоохранения, отмечает gazeta.ru.